Новини 20 листопада: відключення світла на четвер, МВФ покращив прогноз ВВП України

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% у наступному.

Про радіочастоти. Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell, які виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, мають збільшити покриття мобільним зв’язком.

Про АЕС. Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.

Про графіки. У четвер 21 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 7:00 до 22:00.

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Про прогнози світла на зиму. Українські аналітики енергетичної галузі назвали три можливі сценарії з відключеннями взимку, залежно від температурного режиму, попиту та можливих атак на інфраструктуру.

Ексклюзиви ЕП:

Як зміниться система бронювання працівників?

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Призупинене наприкінці жовтня бронювання працівників відновлюється, але вже за новими правилами. Якими саме?

"Укрнафта" купує заправки Shell в Україні. Для чого це компанії?

Нафтогазовий гігант Shell продає мережу АЗС державній "Укрнафті" і йде з України. Не в останню чергу – через дії української влади.