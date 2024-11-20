Удари РФ по підстанціях АЕС України можуть викликати ядерну катастрофу – ЗМІ

Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на Greenpeace.

Як зазначено в аналітичній записці Greenpeace, підготовленій для The Guardian, удари Москви були спрямовані на електропідстанції, "критично важливі для роботи атомних станцій України". Це створює ризик, що реактори можуть залишитися без енергопостачання та стати небезпечними.

Шон Берні, ядерний експерт Greenpeace Ukraine, заявив: "Очевидно, що Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як важіль військового тиску для перемоги над Україною. Але, здійснюючи ці атаки, Росія ризикує викликати ядерну катастрофу в Європі, порівнянну з Фукусімою в 2011 році, Чорнобилем у 1986 році або навіть гіршу."

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Greenpeace закликала Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України та закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розгорнути постійних моніторів на підстанціях, критичних для роботи атомних електростанцій. МАГАТЕ провело одну перевірку наприкінці жовтня, але поки не зобов’язалося повернутися.

Хоча Greenpeace є незалежною організацією, вона підтримує контакт із урядом України. Офіційні джерела України, які зверталися до The Guardian, визнали технічний аналіз Greenpeace щодо цієї кризи.

У ніч на неділю та рано вранці Росія випустила понад 210 ракет і дронів по цілях, пов’язаних із генерацією та передачею електроенергії по всій Україні. Через кілька годин головний постачальник електроенергії "Укренерго" оголосив про загальнонаціональне обмеження споживання для стабілізації системи.

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Вибухи було чути в містах Київ, Одеса, Миколаїв на півдні, Кривий Ріг, Павлоград, Вінниця в центрі України, а також у Рівному та Івано-Франківську на заході. Вибухи також пролунали біля кордону з Молдовою, де українська енергосистема з'єднана із сусідньою країною та рештою Європи.

Хоча атаки, ймовірно, не були спрямовані безпосередньо на три діючі атомні станції України (Рівненську, Хмельницьку на заході та Південноукраїнську), Greenpeace вважає, що Росія навмисно намагається збільшити фокус на них, уражаючи підстанції, до яких вони підключені.

Нагадаємо:

У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.

У неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.