Як зміниться система бронювання працівників?

15 листопада Кабінет міністрів ухвалив оновлену постанову про бронювання працівників критично важливих підприємств. Уряд розробив зміни після проведення аудиту всіх заброньованих працівників. На час цієї перевірки можливість забронювати працівників призупинили.

Аудит заброньованих тривав близько місяця. За його підсумками урядовці доопрацювали правила бронювання та оновили критерії критичності підприємств. Що змінилося?

Що виявив аудит

Бронювання працівників тривалий час викликає роздратування у військового керівництва країни. Мета останнього одна: максимально укомплектувати Збройні Сили України.

Критичною точкою цього невдоволення стала нарада урядовців та військових на початку жовтня 2024 року. За даними співрозмовників ЕП в уряді, на цій нараді був президент Володимир Зеленський, який обурився тим, що в Україні нібито забронювали 1,5 млн людей.

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Згодом співрозмовники ЕП в Кабміні не раз зазначали, що ця цифра не відповідає дійсності. Мовляв, в Україні було заброньовано щонайбільше 1,1 млн військовозобов'язаних, а за останніми даними їх кількість становить трохи більше 850 тис. осіб.

Попри це урядовці отримали від президента завдання перевірити рішення про визнання підприємств критично важливими (це надає компанії право забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників) та напрацювати проєкт змін до системи бронювання.

Перевірку проходили близько 20 тис. підприємств, які визнані критично важливими. За її підсумками бронювання скасували для близько 3% військовозобов'язаних, повідомили співрозмовники ЕП в Кабміні.

Порушення, які виявили в уряді, стосувалися критеріїв критичності підприємства, якими зловживав бізнес. Аби отримати право на бронювання, необхідно було відповідати принаймні трьом з восьми критеріїв:

Загальна сума сплачених податків та ЄСВ протягом звітного року перевищує еквівалент 1,5 млн євро. Сума надходжень іноземної валюти від експорту за звітний рік перевищує еквівалент 32 млн євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і входить до відповідного переліку . Підприємство має важливе значення для галузі економіки або забезпечення потреб територіальної громади (відповідні критерії встановлюють або галузеві міністерства, або територіальні громади). Відсутність заборгованості із сплати податків та ЄСВ. Розмір середньої зарплати на підприємстві має становити не менше розміру середньої зарплати у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року. Підприємство є резидентом "Дії.Сіті". Оператори мобільного зв'язку із середнім річним доходом понад 200 млн грн або оператори фіксованого інтернету із середнім доходом понад 20 млн грн.

Аудит показав, що підприємства найбільше зловживали зарплатним критерієм. Наприклад, компанія могла підвищити розмір винагороди працівникам напередодні визнання критичності, а після отримання цього статусу продовжувати виплачувати нижчі офіційні зарплати (зокрема, сплачуючи частину в конвертах).

Поширеними були й зловживання додатковими критеріями критичності підприємства для територіальної громади. Деякі міста встановлювали десятки відповідних критеріїв, що дозволяло їм бронювати працівників для великої кількості підприємств.

Ще один вид порушень стосувався "роздуття" штатів працівників. Зокрема, цим займалися компанії, які працюють у сфері енергетики, повідомив співрозмовник ЕП в уряді. Відповідно до старого варіанту постанови про бронювання, енергетики мали право бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників.

Що змінилося

Оновлені критерії критичності та правила бронювання працівників ухвалили у відповідь на виявлені порушення. Відтепер критерії критичності підприємства для тієї чи іншої територіальної громади або галузі економіки відповідні органи місцевого самоврядування або міністерства повинні будуть погоджувати з Міністерством економіки та Міністерством оборони.

Змінилися і самі критерії, зокрема зарплатний. Якщо раніше для визнання критичним середня зарплата на підприємстві мала становити не менше середньої у відповідному регіоні в четвертому кварталі 2021 року, то зараз вона має бути не меншою за 2,5 мінімальні зарплати, тобто 20 тис. грн.

Щоправда, ця вимога стосується лише приватного бізнесу. Для державних та комунальних підприємств зарплатний критерій не змінився.

Зарплатний критерій – не просто умова визнання підприємства критичним. В оновленій постанові уряд заборонив бронювати військовозобов'язаних, зарплата яких менша за 2,5 мінімальні зарплати (20 тис. грн). Усе це частково відображає пропозиції щодо запровадження так званого економічного бронювання, від запровадження якого уряд наразі відмовився.

Згідно з новими правилами, зарплатний критерій і відсутність заборгованості із сплати податків та зборів стануть обов'язковими критеріями для компаній, які претендують на критичність.

Ба більше, держава щомісяця моніторитиме розмір зарплати заброньованих. Щомісячне звітування підприємства із сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) прописане в законопроєкті про історичне підвищення податків, який Верховна Рада ухвалила 10 жовтня. Раніше депутати казали, що ця норма необхідна для запровадження економічного бронювання, проте від останнього вирішили відмовитися.

Також уряд розглядав можливість позбавити працівників енергетичного сектору 100-відсоткової квоти для бронювання, залишивши її лише для працівників оборонно-промислового комплексу. Однак у фінальну редакцію постанови відповідні правки не увійшли.

Коли запрацюють зміни

Нові правила визначення критичності запрацюють з 1 грудня 2024 року. З цього моменту всі критично важливі підприємства повинні будуть підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв.

Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть три місяці – до 28 лютого 2025 року.

Це означає, що працівники залишатимуться заброньованими до кінця лютого. Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання з 1 березня.