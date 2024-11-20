У четвер в Україні будуть застосовані графіки відключення світла

У четвер 21 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 7:00 до 22:00.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

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У "Укренерго" просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла