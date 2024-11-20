Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell, які виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, мають збільшити покриття мобільним зв’язком.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, мобільні оператори мають:

забезпечити зв’язок на територіях протягом шести місяців з моменту деокупації;

побудувати щонайменше 1 500 базових станцій у відповідних діапазонах за два роки, з яких 500 — уже в перший рік;

забезпечити зв’язок у населених пунктах більш як 2 000 осіб, але не менш ніж 90 % населення кожним оператором;

розширити покриття на міжнародних та національних автошляхах;

підтримувати якість мобільного зв’язку відповідно до затверджених вимог;

забезпечити 95 % населення України якісним покриттям мобільного інтернету.

"Завдяки цьому в Україні поступово збільшиться покриття та покращиться якість мобільного зв’язку й інтернету", - розповіли в міністерстві.

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Нагадаємо:

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.

Термін дії ліцензій становить 15 років. У підсумку, держава отримає за ці ліцензії 2,89 млрд грн.

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Однак поки мова йде лише про виграш лотів. Оператори стануть власниками ліцензій лише після того, як перерахують кошти до казначейства. Для цього у них є один місяць.





