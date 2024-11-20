Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету
Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell, які виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, мають збільшити покриття мобільним зв’язком.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Зокрема, мобільні оператори мають:
- забезпечити зв’язок на територіях протягом шести місяців з моменту деокупації;
- побудувати щонайменше 1 500 базових станцій у відповідних діапазонах за два роки, з яких 500 — уже в перший рік;
- забезпечити зв’язок у населених пунктах більш як 2 000 осіб, але не менш ніж 90 % населення кожним оператором;
- розширити покриття на міжнародних та національних автошляхах;
- підтримувати якість мобільного зв’язку відповідно до затверджених вимог;
- забезпечити 95 % населення України якісним покриттям мобільного інтернету.
"Завдяки цьому в Україні поступово збільшиться покриття та покращиться якість мобільного зв’язку й інтернету", - розповіли в міністерстві.
Нагадаємо:
Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.
Термін дії ліцензій становить 15 років. У підсумку, держава отримає за ці ліцензії 2,89 млрд грн.
Однак поки мова йде лише про виграш лотів. Оператори стануть власниками ліцензій лише після того, як перерахують кошти до казначейства. Для цього у них є один місяць.