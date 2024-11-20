Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету

Середа, 20 листопада 2024, 14:03 - Віктор Волокіта

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell, які виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, мають збільшити покриття мобільним зв’язком. 

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, мобільні оператори мають:

  • забезпечити зв’язок на територіях протягом шести місяців з моменту деокупації;
  • побудувати щонайменше 1 500 базових станцій у відповідних діапазонах за два роки, з яких 500 — уже в перший рік;
  • забезпечити зв’язок у населених пунктах більш як 2 000 осіб, але не менш ніж 90 % населення кожним оператором;
  • розширити покриття на міжнародних та національних автошляхах;
  • підтримувати якість мобільного зв’язку відповідно до затверджених вимог;
  • забезпечити 95 % населення України якісним покриттям мобільного інтернету.

"Завдяки цьому в Україні поступово збільшиться покриття та покращиться якість мобільного зв’язку й інтернету", - розповіли в міністерстві. 

Реклама:

Нагадаємо:

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.

Термін дії ліцензій становить 15 років. У підсумку, держава отримає за ці ліцензії 2,89 млрд грн.

Реклама:

Однак поки мова йде лише про виграш лотів. Оператори стануть власниками ліцензій лише після того, як перерахують кошти до казначейства. Для цього у них є один місяць.



мобільний зв'язок
Реклама:
Матеріали за темою
Більше для медіа, ніж для людей. Навіщо Мінцифри запускає пілотний 5G 4 листопада 2024, 08:30
Новини 1 листопада: пілотний проєкт 5G-зв’язку, можливі нові графіки відключень світла 1 листопада 2024, 21:00
Ніхто у світі не зміг би виконати вимогу Зеленського: як мобільні оператори готуються до вимкнень світла 30 вересня 2024, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті