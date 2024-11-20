"Укрнафта" купує заправки Shell в Україні. Для чого це компанії?

Після 17 років роботи в Україні нафтогазовий гігант Shell з активами в усьому світі вирішив продати свій бізнес і піти.

Якщо все піде за планом, то невдовзі мажоритарним власником мережі із 118 АЗС стане державна "Укрнафта". Доля міноритарної частки в компанії також має вирішитися найближчим часом.

Чому одна з найбільших компаній світу вирішила залишити ринок України і що з її активами планує робити новий власник?

Початок роботи в Україні та перші труднощі

Історія Shell в Україні почалася за рік до глобальної фінансової кризи 2008 року. "Роздрібний бізнес у вигляді АЗС ніколи не був для компанії основним, вони не "продажники", а більше видобувники", – зазначає експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.

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"Історія Shell в Україні складна. Спочатку компанія була змушена відмовитися від проєкту з видобутку газу в Донецькій області, потім була анексія Криму і втрата частини заправних станцій. Пізніше вони розірвали угоду щодо видобутку газу на Харківщині", – додає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Після цього повний вихід з ринку України, за словами опитаних ЕП експертів та учасників ринку, став лише питанням часу. У підсумку остаточне рішення про повний вихід назріло лише у 2024 році.

За даними джерел ЕП, перемовини щодо можливого продажу частки в мережі почалися влітку. "Компанія повідомила, що це буде конкурентний процес, але ключове для них – максимально швидко вийти з України", – розповів ЕП співрозмовник, близький до угоди.

Причина такого кроку, вочевидь, лежить у недавньому рішенні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо націоналізації 49% компанії росіянина Едуарда Худайнатова, якій належить мережа АЗС в Україні.

Власником мережі АЗС Shell в Україні є компанія "Альянс холдинг", 51% якої належить Shell, а 49% – дочірній компанії російської "Незалежної нафтогазової компанії" росіянина Едуарда Худайнатова. Після початку великої війни Shell шляхом двох докапіталізацій, у грудні 2022-го та в червні 2023-го, довела свою частку в українській "дочці" до 97,4%. Таким чином, частку компанії, яку Міністерство юстиції повʼязує з Худайнатовим, розмили до 2,6%. У квітні 2024 року Апеляційна палата ВАКС дозволила Мінʼюсту націоналізувати 49% компанії "Альянс холдинг". Суд погодився з аргументом, що Shell розмила частку фірми Худайнатова вже після того, як той потрапив під санкції. "Відбулося порушення публічного порядку України і розмиття частки підсанкційної особи в обхід санкцій", – пояснювали в Мінʼюсті.

У Shell з таким рішенням категорично не погодилися. "Таке необґрунтоване привласнення Україною іноземних інвестицій та активів Shell суперечить міжнародному праву, яке захищає міжнародних інвесторів. Звісно, ми зробимо все можливе для захисту наших працівників, активів, інвестицій та репутації", – зазначалося в заяві компанії. Після цього Shell вирішила вийти з України. Чим швидше, тим краще.

Для чого ці АЗС "Укрнафті"

Володіння 51% акцій дасть "Укрнафті" повний операційний контроль над компанією "Альянс холдинг". Відповідно до її статуту, менеджмент держкомпанії зможе ухвалювати всі операційні рішення. "Серед ключових планів компанії – збільшення мережі АЗС шляхом придбання та будівництва станцій, модернізації та підвищення операційної ефективності існуючих", – наголошує співрозмовник ЕП в "Укрнафті".

У випадку завершення угоди держкомпанія приросте 118 АЗС у 20 регіонах. Ще сім залишилися на тимчасово окупованих територіях, стільки ж – зупинені, але частину з них компанія планує запустити найближчим часом.

"Важливо, що 34 із 118 працюючих станцій розташовані в Києві та області. У нас у столичному регіоні лише 17 АЗС. Київ та область – це найбільший ринок продажу, близько 10% від усієї країни. Станції Shell доповнюють існуючі і дають нам перевагу перед конкурентами", – пояснює співрозмовник ЕП в державній компанії.

Він додає, що під час перемовин вдалося щонайменше на 25% знизити ціну від заявленої на початку процесу. Представник "Укрнафти" відмовився назвати точну суму угоди, наголосивши, що "ціна дуже адекватна".

Левову частку угоди буде профінансовано кредитними коштами. "У нас достатньо власної ліквідності, але цей проєкт має бути самодостатнім. "Укрнафта" вкладе лише невелику частину своїх коштів, а решту профінансує банк. Гроші ("Укрнафти" – ЕП) підуть або на дивіденди, або на буріння свердловин", – додали в держкомпанії.

Ще один плюс придбання АЗС полягає у вдалому розташуванні комплексів. "Shell будували мережу одними з перших і обирали найкращі місця. За 15 років вони вклали в це 470 мільйонів доларів. Переважна більшість їх АЗК мають сучасні будівлі з магазинами, кафе та вбиральнями", – каже співрозмовник ЕП в "Укрнафті".

Що далі

Наступним кроком після підписання 19 листопада 2024 року угоди щодо купівлі АЗС Shell має стати звернення до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію.

Після його отримання "Укрнафта" зможе завершити угоду і набути всі права та обов'язки акціонера. Після цього державна компанія під керівництвом Сергія Корецького почне постачати пальне на нові АЗС, а весь персонал Shell збереже свої робочі місця. Протягом року має відбутися ребрендинг станцій.

У разі успішного завершення угоди до 547 заправок "Укрнафти" додадуться 118 АЗС Shell, що зробить держкомпанію найбільшим гравцем на роздрібному ринку пального в Україні.

"Укрнафта" стане мажоритарним власником мережі заправок Shell, при цьому 49% залишаться під контролем Фонду державного майна. Останній заявляв про намір продати свою частку, навіть говорив про інтерес до активу з боку українських та закордонних нафтових компаній. Однак конкурс ще не оголошений.

Чи змагатиметься "Укрнафта" за другу половину акцій? Співрозмовник ЕП в компанії наголосив, що наразі всі зосереджені на купівлі мажоритарної частки. "Коментувати те, що буде далі, вважаю передчасним. Треба набути спочатку цей актив, а вже потім можна буде говорити про наступні кроки", – сказав він.

"Вихід Shell з України був очікуваним"

За словами Куюна, вихід Shell з якоїсь країни не є чимось несподіваним. "Такі компанії як Shell або ВР, особливо після кризи 2008 року, уже залишали певні країни, продавали активи місцевим гравцям, тому для них тут немає чогось екстраординарного", – пояснює він.

З економічної точки зору він вважає можливу купівлю заправок "Укрнафтою" доцільною.

"Shell з однієї АЗС в Україні продає близько 2 тисяч літрів пального на добу, а "Укрнафта" зі своїми страшними заправками – 3,5 тисячі літрів. Тобто все, що вони будуть "проливати" вище 2 тисяч літрів, буде в прибуток. Маржинальність на ринку пального зараз є, як і запит на дешеве якісне пальне", – вважає Куюн.

Експерт Геннадій Рябцев каже, що Shell збиралася піти з України набагато раніше, але цей процес чомусь затягнувся. "Як тільки підрозділ з видобутку газу у 2015 році пішов, то згортання роздрібного бізнесу стало справою часу. Дивно, що це так затягнулося. Я був упевнений, що вони підуть набагато раніше", – каже він.

Стосовно доцільності купівлі станцій Рябцев наголошує, що заправки Shell розташовані в хороших місцях, однак все залежить від суми угоди. "Якщо ціна прийнятна, то це хороший крок", – каже експерт.

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко вважає, що для "Укрнафти" ця угода однозначно позитивна, проте є й мінус: "Для розбудови конкурентного ринку нам буде дуже не вистачати іноземного гравця рівня Shell".