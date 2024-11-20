МВФ трохи покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% у наступному.

Про це йдеться в повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України.

Зазначається, що економіка продовжує демонструвати стійкість попри руйнівні виклики, пов’язані з війною Росії в Україні, яка триває вже 1000 днів. Очікується, що зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%.

"Як і очікувалося, інфляція підвищилася, сягнувши 9,7 відсотка в річному вимірі в жовтні, головним чином через зростання витрат на продукти харчування та робочу силу, але інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

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Наприкінці жовтня 2024 року валові міжнародні резерви становили 36,6 мільярда доларів США завдяки продовженню великої зовнішньої офіційної підтримки. Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Оновлені показники є більш оптимістичні для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO) Фонд прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3,0%, а в 2025 році – не вище 2,5%.

У МВФ також повідомили, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.

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Нагадаємо:

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.