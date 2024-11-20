Аналітики назвали три сценарії зі світлом зимою: які прогнозують відключення

Українські аналітики енергетичної галузі назвали три можливі сценарії з відключеннями взимку, залежно від температурного режиму, попиту та можливих атак на інфраструктуру.

Про це йдеться в аналітиці DiXi Group.

Базовий сценарій: відсутність обстрілів і помірна температура:

За умови відсутності нових атак на енергосистему та помірної погоди дефіцит електроенергії може сягнути до 2 ГВт через сезонне зростання попиту. Ситуацію ускладнює обмежений імпорт електроенергії через високий попит у Європі.

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Для балансування енергосистеми можуть запровадити графіки погодинних відключень та заходи зі скорочення споживання. Якщо вдасться відновити теплову генерацію чи підвищити потужність гідростанцій, дефіцит зменшиться. У такому разі можливі відключення триватимуть лише 3-4 години у вечірній пік споживання.

Сценарій холодної зими:

Навіть без нових атак, але за суттєвого зниження температури, дефіцит електроенергії може зрости до 3,4 ГВт, а за нестабільної роботи відновленої генерації – до 5 ГВт. Максимальне прогнозоване споживання може досягти 18,5 ГВт. У цьому випадку ймовірні жорсткі графіки погодинних відключень.

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Найгірший сценарій:

Якщо відбудуться нові удари по теплових електростанціях або інших об’єктах генерації, енергосистема зіткнеться з високими ризиками нестабільності. Дефіцит може бути меншим, ніж під час минулорічних морозів, але стійкість мережі буде значно під загрозою. У таких умовах доведеться застосовувати аварійні відключення для запобігання перевантаження.

Експерти прогнозують, що вночі або у денний період у сонячну погоду дефіциту електроенергії може не бути за умови достатнього імпорту. Однак сильні морози (до -10...-15 °C) можуть викликати дефіцит навіть у ці періоди, який доведеться компенсувати аварійною допомогою або додатковими графіками відключень.

Водночас відключення по 20 годин на добу - малоймовірні.