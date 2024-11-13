Новини 13 листопада: відключення світла для бізнесу, академія наук підіграла забудовникам

Про електроенергію: 13 листопада обмежували споживання електроенергії для бізнесу.

Енергетики назвали три основні причини обмеження електроенергії для промисловості: погода, імпорт та зниження генерації.

Відключення світла не повернулися, а обмеження електроенергії для промисловості - тимчасове явище через нештатні ситуації на об'єктах генерації, стверджував міністр енергетики Галущенко.

Пізніше скасували тимчасові обмеження потужності електроенергії для бізнесу та промисловості. У четвер вони не прогнозуються.

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Про криптовалюту: Криптовалюта біткоїн оновила історичний максимум ціни і перетнула межу у 90 тисяч доларів.

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Про соцстандарти: У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей.

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