Новини 5 вересня: призначення міністрів, зростання ВВП, дискусії про податки

Про нових міністрів: Верховна Рада призначила нового міністра аграрної політики та продовольства України - Віталія Коваля, який полишив посаду голови ФДМУ напередодні.

Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін став очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про ВВП: Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий - 3,7% та 4,3% відповідно.

Про бізнес і податки: Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту №11416-д про підвищення податків для бізнесу уряду вдасться сформулювати норми, що допоможуть наповнити держбюджет іншим чином.

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Про МВФ: Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.

Про електроенергію: У п'ятницю 6 вересня графіки відключення світла застосовуватимуть усю добу, вимикатимуть лише 1 чергу.

Ексклюзиви ЕП

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Окуповані та покинуті. Скільки залишилося українських земель?

Аналіз ЕП показує, що на додачу до окупованих росіянами 18% українських аграрних земель через бойові дії із сільськогосподарського обігу тимчасово виведені ще приблизно 6% площі країни.

Грошові виплати, житло, транспорт і медицина: які пільги передбачені для Героїв України

Звання Героя України передбачає низку виплат та пільг, однак претендувати на них можуть не всі.