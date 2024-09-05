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Рада призначила нового міністра агрополітики після кількох місяців очікувань

Четвер, 5 вересня 2024, 17:22 - Артур Крижний

Верховна Рада призначила нового міністра аграрної політики та продовольства України - Віталія Коваля, який полишив посаду голови ФДМУ напередодні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Останнє призначення Віталія Коваля на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України", - повідомив він.

За відповідне рішення проголосували 251 народний депутат.

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До цього, виконувачем обов'язки міністра агрополітики був Тарас Висоцький, якого призначили після звільнення колишнього міністра Миколи Сольського у травні.

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Нагадаємо:

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Парламент звільнив Миколу Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Економічна правда.

Кабмін
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