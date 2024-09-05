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У п'ятницю протягом доби вимикатимуть лише 1 чергу – ДТЕК

Четвер, 5 вересня 2024, 18:58 - Артур Крижний

У п'ятницю 6 вересня графіки відключення світла застосовуватимуть усю добу.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики додатково про це повідомлять.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

Економічна правда.

енергетика електроенергія
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