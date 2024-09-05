Грошові виплати, житло, транспорт і медицина: які пільги передбачені для Героїв України

Герой України – найвища державна відзнака. Це звання президент присвоює громадянам за визначні героїчні вчинки, за що вручаються ордени "Золота Зірка", або визначні трудові досягнення, за що вручають ордени Держави. Хто може отримати статус Героя України і які пільги та виплати він передбачає?

Хто може отримати звання

Звання "Герой України" у 1998 році запровадив тодішній президент Леонід Кучма. Отримати його можна за "визначний героїчний вчинок" або "визначні трудові досягнення". Водночас ніде не сказано, які саме вчинки вважаються героїчними.

До 1 жовтня 2023 року це звання отримали 827 осіб, 330 з них – за час великої війни. Його можуть присвоїти посмертно. Двічі отримати цей орден неможливо.

Орден "Золота Зірка" фото president.gov.ua

Нагородження відбувається після затвердження президентом указу. Подання на присвоєння звання можуть вносити Верховна Рада, Кабмін, Конституційний та Верховний Суди, Офіс генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики.

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Військових може подавати Міністерство оборони. Відомство надсилає президенту подання та нагородний лист, у якому зазначають заслуги претендента.

Першою сходинкою на шляху до вручення нагороди є військова частина, у якій служить чи служила людина. Тобто подання має пройти по вертикалі від командира до Верховного головнокомандувача. З цим часто виникають труднощі, адже військові часто не можуть якісно написати, за що варто нагородити людину.

Одноразова винагорода Героям України

Тим, хто має статус Героя України за героїчний вчинок, передбачена одноразова грошова винагорода: 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. У 2024 році ця сума становить 151,15 тис грн.

Якщо орден "Золота Зірка" вручають посмертно, то ці кошти виплачують рівними частинами членам сім'ї (дружині або чоловікові, дітям чи батькам). Для отримання виплати слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Ця послуга надається протягом 30 днів після звернення.

Заявнику необхідно надати заяву на виплату, у якій вказати поточний банківський рахунок, а також копії ідентифікаційного номера, паспорта та документа про присвоєння звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".

У серпні президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, які отримали звання "Герой України" за героїчний вчинок під час великої війни. Ця допомога надається в межах норм забезпечення житлом за кошти Міноборони, МВС, розвідувальних органів, Управління державної охорони та СБУ, де громадяни проходять або проходили службу.

У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена.

Які пільги мають Герої України

Звання "Герой України" передбачає низку пільг та виплат, зокрема надбавки до пенсій, пільги при сплаті податків, безкоштовне лікування. Також право на пільги отримують родичі Героїв України.

Громадяни, нагороджені "Золотою Зіркою", мають право на щомісячну грошову допомогу. Розмір виплати дорівнює трьом мінімальним зарплатам, зараз це 21,3 тис грн. Членам сімей загиблих Героїв України кошти виплачують рівними частинами в розмірі однієї мінімальної зарплати, тобто 7,1 тис грн.

Заяву на призначення щомісячної грошової виплати та необхідні документи можна подати на сайті Пенсійного фонду або звернутися туди особисто.

У законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" прописані пільги для осіб, які отримали звання за героїчні вчинки. Вони отримують надбавку до пенсії, довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги в розмірі 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі – 1,6 тис грн), та щорічну виплату до Дня Незалежності (3,1 тис грн).

Низка пільг стосується житла та пов’язаних послуг. Герої України мають право на першочергове поліпшення житлових умов у разі надання житла, безоплатний капітальний ремонт будинків і квартир, звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру під час її приватизації.

Також можна отримати позику на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт будинків. Такий кредит можна погашати з п’ятого року після завершення будівництва протягом десяти років. Розмір та умови позики визначають банки.

Крім того, власники ордена "Золота Зірка" мають право не платити за комунальні послуги (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення) та отримати право на позачергове користування всіма видами послуг зв’язку, встановлення домашніх телефонів, обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації.

Лауреатам нагороди передбачена низка медичних пільг:

першочергове обслуговування в медичних закладах і поліклініках, госпіталізація, лікування в стаціонарах (поширюється і на членів сім’ї);





першочергове безоплатне забезпечення ліками та медичними виробами за рецептом;





безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);





безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Передбачені і транспортні пільги. Герої України можуть отримати щомісячну компенсацію витрат на автомобільне пальне (50 літрів високооктанового бензину на місяць за наявності особистого автомобіля), а також першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове. Також передбачена компенсація за пальне і технічне обслуговування.

Крім того, надається право на позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного та автомобільного транспорту.

Герої України мають переважне право залишитися на роботі під час скорочення і право на першочергове працевлаштування у зв’язку з ліквідацією підприємства. Їм надається право на щорічну оплачувану відпустку і додаткову відпустку до трьох тижнів на рік без збереження зарплати в зручний для них час.

Крім того, можна пройти безкоштовне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.

Хоч перелік пільг для Героїв України доволі широкий, деякі законодавчі норми застаріли, наприклад, відпуск будматеріалів чи пільги із сплати податків. Згадка про можливість отримати "податкову пільгу" є, однак у Податковому кодексі немає роз’яснення, що мається на увазі і яка процедура передбачена.

Чи можуть забрати звання Героя України

Звання "Герой України" та відповідні нагороди можуть забрати. Це відбувається згідно з указом президента у випадку скоєння людиною тяжкого злочину. Оскільки українське законодавство не передбачає засудження осіб, які померли, то суд може розглядати справу про позбавлення державних нагород.

Крім того, звання Героя України можуть позбавити в рамках закону "Про санкції". У липні Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України. Наприкінці серпня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт за основу.