Бізнес пропонує знайти альтернативу підвищенню податків – ЄБА

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту №11416-д про підвищення податків для бізнесу уряду вдасться сформулювати норми, що допоможуть наповнити держбюджет іншим чином.

Про це повідомила пресслужба асоціації в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (підвищення податків - ред), вочевидь, може мати нищівний вплив на бізнес та економіку країни. Оскільки прозорий бізнес стане ще більш неконкурентною позицією до тіні, умови роботи для підприємців, на жаль, стануть ще більш непрогнозованими та можуть впливати на рішення інвесторів щодо припинення роботи/інвестування (вочевидь, не в кращий бік)", - констатували в ЄБА.

В асоціації наголосили, що бізнес розуміє необхідність акумуляції ресурсів під час війни.

Реклама:

Водночас, у ЄБА переконані, щоб надалі будувати ще більш прогресивну країну, зараз потрібно пильну увагу звертати на речі, які є джерелом нечесних і нерівних правил гри в країні.

Уточнено, що йдеться про тіньову економіку, де, за оцінками експертів, знаходяться мільярди недоотриманих бюджетом коштів.

У ЄБА вважають, що для цього потрібні рішення, що стосуються реформування митниці, та ефективної роботи правоохоронних органів (які були б чесним і прозорим інструментом контролю, а не механізмом тиску, насамперед, на добропорядний бізнес), і початок нормальної роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Реклама:

Крім того, потрібні рішення, що сприятимуть врегулюванню проблеми тіньової зайнятості - питання зарплат у конвертах тощо.

Також в асоціації зазначили, що слід переглянути механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема, оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій у сегменті уживаних авто та посилити боротьбу з сірими схемами у сфері електронної торгівлі.

У ЄБА також додали, що бізнесу було б "дуже корисно" побачити розрахунки та економічний ефект від збільшення податків, не обмежуючись лише обсягом очікуваних податкових надходжень, а подивитись, яким, за оцінками чиновників, може бути загальний вплив на країну та її економіку, потенційні інвестиції, подальшу роботу бізнесу.

"На думку спільноти, рішення про збільшення податків може призвести не до збільшення надходжень до бюджету, а до згортання бізнесу, що, власне, потягне за собою зворотну реакцію і щодо бюджету нашої держави", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків.

Місія МВФ розпочала дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.