Рада назначила колишнього голову "Укроборонпрому" міністром стратегпрому

Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін став очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада призначила Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - повідомив він.

За відповідне призначення проголосувало 247 народні депутати.

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До цього призначення Сметанін очолював "Укроборонпром". 4 вересня наглядова рада прийняла рішення про припинення його повноважень.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Економічна правда.