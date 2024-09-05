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Зростання ВВП України в липні прискорилося і за 7 місяців становило 4%

Четвер, 5 вересня 2024, 18:07 - Віктор Волокіта

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий - 3,7% та 4,3% відповідно.

Таку попередню оцінку Мінекономіки оприлюднила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі X.

"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Сумарно за січень-липень цього року маємо зростання на рівні 4,0%", - написала вона.

Свириденко зазначила, що прискоренню зростання в липні сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.

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Як пише "Інтерфакс-Україна", за оцінками Мінекономки, у першому півріччі 2024 року економіка України зросла на 4,1%, що нижче за 4,3% за підсумками чотирьох місяців і 4,5% - за підсумками п'яти. 

Основним чинником уповільнення економічного зростання в червні вона називала дефіцит електроенергії.

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Нацбанк України наприкінці липня поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%.

ВВП
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Економічна правда
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