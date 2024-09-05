МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ – Гетманцев

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на зустрічі з МВФ.

"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", - повідомив він.

Крім того, на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, але дискусія триває.

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Нагадаємо:

Місія МВФ розпочала дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.

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Економічна правда.