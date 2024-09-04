Новини 4 вересня: Місія МВФ, скорочення державного боргу, звільнення міністрів

Про місію МВФ. Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.

Про борг України. Україна успішно завершила реструктуризацію своїх зобов'язань, завдяки чому державний та гарантований державою борг скорочено на 9 млрд доларів.

Про звільнення міністрів. Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Верховна Рада провалила голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.

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Про АЕС. На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.

На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, але фахівці розвантажили один енергоблок через виявлення "зауваження" в його роботі.

Про графіки відключень. У четвер 5 вересня графіки відключення світла застосовуватимуть усю добу, але вимикатимуть за ними лише 1 чергу.

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Ексклюзиви ЕП:

Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України

На тлі корупційних скандалів навколо оточення міністра енергетики Германа Галущенка влада дозволяє йому і далі збільшувати свій вплив на енергетичну галузь.