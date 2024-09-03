Новини 3 вересня: Рада провалила голосування за податки, політичний тиск на "Укренерго"

Про ЗАЕС. 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Про голосування у Раді. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Про Кудрицького. Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

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Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".

У Міністерстві енергетики України вважають заяви про те, що звільнення Володимира Кудрицького з посади голови "Укренерго" відбувалося під тиском відомства, частиною компанії з дискредитації міністерства.

Про звільнення міністрів. Верховна Рада отримала заяви на звільнення від міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна та голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

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Про графіки відключень. У середу 4 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

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