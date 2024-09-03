Міненерго заперечує тиск на "Укренерго" при звільненні Кудрицького – FT

У Міністерстві енергетики України вважають заяви про те, що звільнення Володимира Кудрицького з посади голови "Укренерго" відбувалося під тиском відомства, частиною компанії з дискредитації міністерства.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Газета пише, що за словами нардепа Ярослава Железняка, деякі члени правління "Укренерго" повідомили йому, що міністр енергетики та Офіс президента тиснули на них, щоб вони проголосували за зміну керівництва.

Міністерство енергетики України заявило, що рішення було прийнято незалежною радою компанії, а звинувачення у тиску були "частиною кампанії з дискредитації" міністерства, пише Financial Times.

Реклама:

Раніше, голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

У спільній заяві вони назвали його звільнення "політично вмотивованим" та заявили про політичний тиск на наглядову раду ще з початку роботи у ній - з грудня 2021 року.

Нагадаємо:

Реклама:

Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".

Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.

Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Економічна правда.