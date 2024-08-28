Новини 28 серпня: пакет податків скоротили, суд відпустив Кириленка під заставу
Про податки. В урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.
Про Кириленка. ВАКС відпустив голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під 30 мільйонів гривень застави.
Про ГЕС. Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде.
Про Покровськ. У місті Покровськ Донецької області з понеділка перестануть працювати банківські відділення.
Про Дурова. Суд завершив утримання під вартою Павла Дурова для проведення допиту та можливого висунення обвинувачення.
Про графіки світла. У четвер 29 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
У четвер з 15:00 до 22:00 вимикатимуть до трьох груп споживачів одночасно, що означає відключення до половини споживачів у кожному регіоні.
Ексклюзиви ЕП:
Податок на авто: як ринок відреагував на можливе запровадження військового збору
Пропозиція уряду запровадити 15-відсотковий збір з першої реєстрації автомобілів спровокувала великий ажіотаж на ринку. Чи дійсно українцям доведеться переплачувати при купівлі авто?
Техногіганти скорочують працівників. Іншим приготуватися?
З початку 2024 року в tech-секторі звільнили понад 130 тис співробітників. Це лише початок?