Новини 28 серпня: пакет податків скоротили, суд відпустив Кириленка під заставу

Про податки. В урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.

Про Кириленка. ВАКС відпустив голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під 30 мільйонів гривень застави.

Про ГЕС. Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде.

Про Покровськ. У місті Покровськ Донецької області з понеділка перестануть працювати банківські відділення.

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Про Дурова. Суд завершив утримання під вартою Павла Дурова для проведення допиту та можливого висунення обвинувачення.

Про графіки світла. У четвер 29 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

У четвер з 15:00 до 22:00 вимикатимуть до трьох груп споживачів одночасно, що означає відключення до половини споживачів у кожному регіоні.

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