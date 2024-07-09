Новини 9 липня: постраждалі родини в "Охматдиті" отримають виплати, масштабні відключення світла в Росії

Про Ukraine Facility. Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних 4-х років.

Про кешбек. Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Про "Охматдит". Внаслідок атаки 8 липня на території "Охматдиту" було зруйновано дві підстанції, енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Постраждалі родини в "Охматдиті" зможуть отримати допомогу у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

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Фандрейзингова платформа United24 і monobank закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Енергетики ДТЕК встановлюють три трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити "Охматдит".

Про відключення світла в Росії. На півдні Росії понад 500 тисяч людей залишилися без електрики: все через аномальну спеку, планові ремонти та удар українських дронів по електропідстанції.

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Про відключення світла в Україні. У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Ексклюзиви ЕП.

Наскільки мобільні мережі готові до відключень електроенергії, чому під час відсутності світла погіршується якість з’єднання та як навіть за умов тривалого блекауту постійно залишатися на зв’язку?