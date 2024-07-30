Новини 30 липня: днів без вимкнень стане більше, нові дискусії про підвищення податків 

Про електроенергію: Вівторок 30 липня є першим днем місяця, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.

У середу 31 липня, як і 30 липня, графіки відключення електроенергії не плануються.

Про підвищення податків: Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Міністерство фінансів готове до дискусії в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків.

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Мінфін визнає ризик збільшення тіньової економіки у зв'язку з підвищенням податків, але сподівається, що бізнес зробить правильний вибір.

31 липня відбудеться засідання створеної президентом Зеленським Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, на якому обговорюватимуться ініціативи уряду щодо підвищення податків.

Про "Дію": Військово-обліковий документ із QR-кодом відтепер можна отримати у "Дії" за 10 хвилин

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