Бізнес важливий: Єрмак анонсував зустріч бізнесу з урядовцями для обговорення підвищення податків

31 липня відбудеться засідання створеної президентом Володимиром Зеленським Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, на якому обговорюватимуться ініціативи уряду щодо підвищення податків.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Буде чесний і прямий діалог між бізнесом та представниками влади. Наша Рада вже продемонструвала власну ефективність, такий рівень комунікації між владою і бізнесом є безпрецедентним", - написав Андрій Єрмак у Telegram.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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"Сподіваюся, що завтра ми будемо мати відкритий та конструктивний діалог на цій платформі. Бізнес важливий", - додав голова Офісу президента.

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Нагадаємо:

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Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Економічна правда.