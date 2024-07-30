Днів без відключень світла стане більше, але є умова - "Укренерго"
Вівторок 30 липня є першим днем місяця, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"За умов відсутності масованих атак упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години", - йдеться у повідомленні.
Причина поліпшення ситуації - в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.
"Найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції", - поінформував системний оператор.
Водночас ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні, тож ощадливе споживання в ці години доби дасть змогу збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда.