Днів без відключень світла стане більше, але є умова - "Укренерго"

Вівторок 30 липня є першим днем місяця, коли немає відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на енергооб'єкти таких днів у найближчі три місяці стане більше.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"За умов відсутності масованих атак упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години", - йдеться у повідомленні.

Причина поліпшення ситуації - в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

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"Найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції", - поінформував системний оператор.

Водночас ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні, тож ощадливе споживання в ці години доби дасть змогу збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.

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Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда.