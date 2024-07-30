Мінфін готовий до дискусії в Верховній Раді щодо форматів підвищення податків

Міністерство фінансів готове до дискусії в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю РБК-Україна.

"Чесно скажу – ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки й оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати", - заявив він.

Марченко хотів би, щоб ця дискусія була дуже короткою й ефективною, бо часу для затягування немає.

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Він додав, що з приводу ПДВ була тривала дискусія і збільшення ставки автоматично вплинуло б на вартість товарів, які реалізуються.

"Я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення", – зазначив міністр, додавши, що уряд готовий шукати компромісні рішення, щоб отримати 226 голосів.

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Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Міністр фінансів вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів.

Міністерство фінансів визнає ризик збільшення тіньової економіки у зв'язку з підвищенням податків, але сподівається, що бізнес зробить правильний вибір.

Економічна правда.