Виплати до Дня Незалежності, нововведення в УЗ: що зміниться у серпні 

У серпні 2024 року на українців чекає низка змін, зокрема в роботі "Укрзалізниці" – перевізник розширює маршрути та додає більше жіночих купе. Також у серпні передбачені виплати для певних категорій громадян.

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців у серпні 2024 року.

Виплати до Дня Незалежності

До Дня Незалежності визначені категорії людей мають право на отримання разової фінансової виплати. Така допомога виплачується щороку відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та закону "Про жертви нацистських переслідувань".

У Пенсійному фонді зазначили, що цьогоріч сума виплат варіюється у межах 450-3100 гривень, зокрема:

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450 грн – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

650 грн – членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

1 тис грн – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років), в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

3,1 тис грн – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Крім цього, виплати отримають люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Розмір цих виплат залежить від встановленої групи інвалідності: І група – 3,1 тис грн, ІІ група – 2,9 тис грн, ІІІ група – 2,7 тис грн.

Громадянам, які претендують на допомогу, але не є пенсіонерами та не працюють чи не служать, до 1 серпня потрібно подати заяву до ПФУ.

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Нововведення в "Укрзалізниці"

На тлі збільшення попиту, "Укрзалізниця" додала додаткові рейси Інтерсіті до Одеси.

Так, поїзди до Одеси курсуватимуть додатково 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня. У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами.

Графіки за якими курсуватиме потяг:

відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

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Ще одне нововведення стосується жіночик купе. З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Йдеться про такі рейси:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Вартість квитків не відрізняється від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі. Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже курсують із жіночими купе.

Вилучення старих банкнот

З 1 серпня починається процес вилучення з обігу старих банкнот номіналом 500 грн. Йдеться про купюри зразків 2003-2007 років випуску. Їх поступово замінять на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

НБУ

У Національному банку пояснили, що громадяни і далі без обмежень зможуть продовжувати розраховуватись старими банкнотами і їх не треба спеціально обмінювати.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що голова ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу та підвищення рівня захисту готівкового ринку від підробок.

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Оновлення в "Київстар"

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" з 1 серпня запроваджує низку змін для своїх абонентів передплати.

Так, зміняться умови розподілення залишку коштів між мобільними номерами "Київстар". Ліміт суми розподілення на місяць знизиться до 2 900 грн для всіх абонентів.

Такі зміни впроваджуємо зважаючи на рекомендації НБУ щодо реалізації технологічних можливостей.