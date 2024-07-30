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У середу відключення світла не прогнозують

Вівторок, 30 липня 2024, 17:07 - Артур Крижний

У середу 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"31 липня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

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Водночас енергетики нагадали про прохання використання потужних електроприладів з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

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В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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