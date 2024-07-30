У середу відключення світла не прогнозують
У середу 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"31 липня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Водночас енергетики нагадали про прохання використання потужних електроприладів з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда.