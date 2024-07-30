Мінфін про "тінізацію" від нових податків: сподіваємося, бізнес зробить правильний вибір

Міністерство фінансів визнає ризик збільшення тіньової економіки у зв'язку з підвищенням податків, але сподівається, що бізнес зробить правильний вибір.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання "тіні" завжди виникає, коли йдеться про підвищення ставок податків. Разом з тим, сподіваємося, що між несплатою податків і необхідністю забезпечити безпеку країни бізнес зробить правильний вибір", - заявив він.

Марченко зазначив, що підвищення податків є необхідним кроком для забезпечення фінансування сектору безпеки та оборони.

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"Нам потрібен ресурс для сектору безпеки і оборони, щоб Збройні сили мали можливість продовжувати ефективно воювати", - пояснив він.

За його словами, запропоновані зміни є досить м'якими, враховуючи потреби бюджету на рік у розмірі 2 трильйони гривень.

"Якщо бізнес хоче працювати в Україні під українським прапором, то саме зараз час усвідомити, що питання безпеки має бути вирішене за рахунок збільшення податків", - додав міністр.

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Нагадаємо:

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Економічна правда.