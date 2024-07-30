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Військово-обліковий документ із QR-кодом відтепер можна отримати у "Дії" за 10 хвилин

Вівторок, 30 липня 2024, 13:53 - Артур Крижний

У "Дії" з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом за 10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях: від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Відтепер ви можете сформувати його на порталі "Дія" і за потреби роздрукувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок "Резерв+". Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі "Оберіг", зокрема про бронювання.

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Як отримати документ:

Треба авторизуватися на порталі "Дія", потім перейти у сервіс "Військово-обліковий документ", подати заяву і підписати її електронним підписом.

"Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

В Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.

Економічна правда.

Дія
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