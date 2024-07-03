Всі розділи
Укр / Рус

Новини 3 липня: транш від МВФ, коли суттєво поменшає годин без світла

Середа, 3 липня 2024, 21:00 - Артур Крижний

Про МВФ. Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.

Про RheinmetallІталія планує придбати сотні танків у Rheinmetall вартістю близько 20 мільярдів євро, що є найбільшим замовленням в історії німецького оборонного концерну.

Про енергетику. 3 липня Україна очікувала на рекордний обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Реклама:

У четвер 4 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

За підрахунками ЕП, зараз українські міста будують не більше 20% від заявленого президентом України Володимиром Зеленським 1 ГВт маневрових потужностей.

Про транзит ЄС з Газпромом. Договір на постачання російського газу до ЄС через Україну завершується, що викликає дискусії в Європі щодо можливого продовження постачання або пошуку альтернативи.

Реклама:

Ексклюзиви ЕП.

Пів трильйона на війну: коли влада збирається підвищити податки і чи існує альтернатива?

Якщо уряд не підвищить податки, то Нацбанк друкуватиме гривню. Що обере влада?

Де в Україні зимувати

Як влада і чиновники на місцях виконують настанову Зеленського про гігават відновлених потужностей і готують свої міста й критичну інфраструктуру до автономної роботи взимку?

енергетика електроенергія МВФ транзит ВПК
Реклама:
Матеріали за темою
Зеленський анонсував нові програми для допомоги українцям у час дефіциту електрики 3 липня 2024, 20:43
Україна ще на крок наблизилась до переведення енергоринку на європейські рейки 3 липня 2024, 20:22
В Україні будують не більше 20% від "гігавату Зеленського" 3 липня 2024, 18:57
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті