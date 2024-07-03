Українцям сказали, коли суттєво поменшає годин без світла

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", - заявив він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.

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Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

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Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що уряд наразі працює над отриманням згоди з боку Євросоюзу з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

У середу 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда