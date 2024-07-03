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Україна імпортує рекордний добовий обсяг електроенергії

Середа, 3 липня 2024, 13:26 - Віктор Волокіта
 

3 липня Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год. та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. 

Йдеться про рекордний показник.

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Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що уряд наразі працює над отриманням згоди з боку Євросоюзу з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

У середу 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.

Економічна правда 

Укренерго електроенергія імпорт
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