В Україні будують не більше 20% від "гігавату Зеленського"
За підрахунками ЕП, зараз українські міста будують не більше 20% від заявленого президентом України Володимиром Зеленським 1 ГВт маневрових потужностей.
Детальніше читайте у проєкті ЕП Weekly Charts.
Всього ЕП нарахувала близько 150 проєктів будівництва і встановлення когенераційних установок, які здатні допомогти містам підтримати роботу критичної інфраструктури взимку. В середньому мова йде про 1,5 МВт кожна, хоча є і більш потужні.
Ще близько 100 проєктів – ремонти старих і малопотужних установок (переважно 0,5-0,6 МВт) в місцевих котельнях та обленерго.
Більшість проєктів по встановленні установок в різних містах почали готувати ще наприкінці 2023 року. Тоді стало відомо, що USAID допоможе Україні близько 100 маневровими станціями.
Другий пік – кінець весни 2024 року, в першу чергу завдяки активізації роботи в Києві. Усього йдеться про 15 установок загальною потужністю 60,5 МВт. Ще додасться 54 МВт завдяки потужній установці, яку Києву подарувало ООН.
На другому місці за темпами розбудови когенерації – Харків. Всього, за підрахунками ЕП, мова може йти не менше як про 30 МВт маневрової потужності.
Якщо порахувати все разом, то мова може йти про встановлення додаткових 200 МВт маневрової генерації або лише п'яту частину від обіцяного Зеленським гігавата.
Читайте детальніше і з цікавою інфографікою: Де в Україні зимувати
Про можливість "гігавату Зеленського" тут: Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.
З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.
Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
Економічна правда.