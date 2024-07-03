В Україні будують не більше 20% від "гігавату Зеленського"

За підрахунками ЕП, зараз українські міста будують не більше 20% від заявленого президентом України Володимиром Зеленським 1 ГВт маневрових потужностей.

Детальніше читайте у проєкті ЕП Weekly Charts.

Всього ЕП нарахувала близько 150 проєктів будівництва і встановлення когенераційних установок, які здатні допомогти містам підтримати роботу критичної інфраструктури взимку. В середньому мова йде про 1,5 МВт кожна, хоча є і більш потужні.

Ще близько 100 проєктів – ремонти старих і малопотужних установок (переважно 0,5-0,6 МВт) в місцевих котельнях та обленерго.

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Більшість проєктів по встановленні установок в різних містах почали готувати ще наприкінці 2023 року. Тоді стало відомо, що USAID допоможе Україні близько 100 маневровими станціями.

Другий пік – кінець весни 2024 року, в першу чергу завдяки активізації роботи в Києві. Усього йдеться про 15 установок загальною потужністю 60,5 МВт. Ще додасться 54 МВт завдяки потужній установці, яку Києву подарувало ООН.

На другому місці за темпами розбудови когенерації – Харків. Всього, за підрахунками ЕП, мова може йти не менше як про 30 МВт маневрової потужності.

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Якщо порахувати все разом, то мова може йти про встановлення додаткових 200 МВт маневрової генерації або лише п'яту частину від обіцяного Зеленським гігавата.

Читайте детальніше і з цікавою інфографікою: Де в Україні зимувати

Про можливість "гігавату Зеленського" тут: Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Економічна правда.