Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ: що профінансує уряд  

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів.

"Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - повідомив Шмигаль.

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Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

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Нагадаємо:

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Це вже пʼятий транш від Міжнародного валютного фонду, і таким чином загальна сума від МВФ спочатку повномасштабного вторгнення склала більше 10 млрд доларів

Економічна правда