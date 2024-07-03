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У четвер графіки відключення світла діятимуть протягом доби

Середа, 3 липня 2024, 17:28 - Артур Крижний

У четвер 4 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда 

енергетика електроенергія Україна
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