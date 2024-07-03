Деякі країни ЄС схильні до продовження транзиту газу з Росії через Україну - ЗМІ

Австрія, наприклад, навесні отримала понад 80 відсотків свого газового імпорту з Росії. Угорщина, Словаччина і Чехія також все ще значною мірою залежать від російського газу.

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"У тих країнах, які продовжують отримувати газ через Україну, все ще є сильні прихильники імпорту газу з Росії. Зростають побоювання, що частина ЄС наразі веде переговори не про припинення транзиту через Україну взагалі, а про хитрощі, за допомогою яких вони можуть замасковано продовжити транзит", - пише видання.

Європейський Союз має політичну мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, але в деяких країнах досі є сильні прихильники імпорту газу з Росії.

Як пише Handelsblatt, як один із варіантів пропонується укласти новий контракт між "Газпромом" і європейським енергетичним підприємством, яке купуватиме газ на російсько-українському кордоні, направлятиме його в ЄС і платитиме "Оператору газотранспортної системи України" (ОГТСУ) за транзит.

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Другий варіант, за даними Handelsblatt, передбачає нарощування постачань газу з Азербайджану Трансанатолійським газопроводом (TANAP). Однак, зазначає видання, цей шлях і так завантажений, у Баку немає можливості прокачувати через нього більше палива, а розширення займе час.

Тому європейським країнам довелося б домовлятися про постачання азербайджанського газу через Україну, що, зі свого боку, знову мало б на увазі залучення РФ до схеми постачання палива.

Нагадаємо:

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна правда.