Найбільше замовлення в історії Rheinmetall: Італія придбає бронетехніки на 20 мільярдів євро

Італія планує придбати сотні танків у Rheinmetall вартістю близько 20 мільярдів євро, що є найбільшим замовленням в історії німецького оборонного концерну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з планом, італійський уряд придбає щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx і понад 200 основних бойових танків Panther в рамках замовлення, розподіленого на 15-річний період.

У червні джерело, близьке до цього питання, повідомило, що італійська оборонна і аерокосмічна група Leonardo веде переговори з Rheinmetall про створення стратегічного альянсу з виробництва танків.

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Акції Leonardo зросли на 3,5% після цього звіту і торгувалися на 2,2% на 0745 за Гринвічем.

Цього року Rheinmetall планує досягти рекордного обсягу продажів у 10 мільярдів євро, оскільки його портфель замовлень зростає завдяки збільшенню оборонних витрат в Європі у відповідь на війну в Україні.

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Нагадаємо:

Кількість німецьких компаній, які переходить до сфери військового обладнання та послуг, зростає, порушуючи поширене табу на постачання озброєнь.

Економічна правда.