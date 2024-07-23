Новини 23 липня: Кабмін відхилив петицію Нацстратегії доходів, Угорщина блокуватиме кошти для України

Про "Лукойл". Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.

Про Нацстратегію доходів. Уряд відповів на петицію із закликом переглянути та змінити Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Про грант від США. Кабінет міністрів 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

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Про синю гілку метро. Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про пальне з РФ. Уряд Росії повертає заборону на вивезення з країни бензину, адже на гуртовому ринку ціни злетіли на десятки відсотків від початку року і виник дефіцит марки Аі-95.

Про енергетику. Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

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У середу 24 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу, але енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень.

Ексклюзиви ЕП.

Компанія MYBRO виробляє електромотоцикли з 2018 року, а з початком великої війни постачає моделі ще і для ЗСУ. Однак через проблеми з кадрами в Україні виробництво доведеться перенести в США.

Умови обов'язкового страхування автомобіля невдовзі зміняться. Як саме та що впливає на його вартість?