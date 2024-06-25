Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва

Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому", - заявив він, додавши, що ремонт тунелю триває.

Наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції.

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"Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань", - додав міський голова.

Також фахівці провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська", але звіт про його стан буде оприлюдненій згодом.

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Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Нагадаємо:

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" почали демонтувати залізобетонні конструкції вздовж тунелю.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Роботи з реконструкції тунелю київського метро між станціями синьої гілки "Либідська" та "Деміївська" виконані на 40%.

Раніше повідомлялось, що ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Рух поїздів на шести станціях мають відновити вже влітку.

У Києві з 8 грудня 2023 року через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

У грудні 2023 року в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.

Економічна правда.