Складні роботи завершено: Рух "синьою" гілкою метро Києва обіцяють запустити на початку осені

КМДА

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Про це у коментарі Суспільному розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський.

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", — розповів Віктор Вигівський.

За його словами, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

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"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та на прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 — з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", — сказав очільник столичної підземки.

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", — прогнозує посадовець.

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Вигівський стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили.

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Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Нагадаємо:

Між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" почали демонтувати залізобетонні конструкції вздовж тунелю.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Роботи з реконструкції тунелю київського метро між станціями синьої гілки "Либідська" та "Деміївська" виконані на 40%.

Раніше повідомлялось, що ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Рух поїздів на шести станціях мають відновити вже влітку.

У Києві з 8 грудня 2023 року через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

У грудні 2023 року в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.

Економічна правда.