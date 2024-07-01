Новини 1 липня: можливий дефолт в Україні, блокування на кордоні з Польщею

Про блокування кордону: З 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Згодом, у Мінрегіоні заявили, що для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.

Про Чорне море: Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

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Про дефолт: Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Про поштові тарифи: "Укрпошта" з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні.

Про графіки відключення: У вівторок 2 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Про енергетику: Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

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