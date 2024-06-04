Новини 4 червня: відключення світла, продовження відстрочки від мобілізації для заброньонованих

Про відключення світла. Через перевищення лімітів енергетики застосували аварійні відключення у 7 областях та місті Київ.

У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Про відстрочку від мобілізації. Кабмін продовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.

Про пальне. Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Про акцизи на цигарки. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про блокаду кордону. Поляки заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною.

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