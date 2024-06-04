Рада зобов'язала з травня 2025 року додавати в бензин біопаливо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт у цілому підтримали 235 нардепів.

Згідно з документом, із травня наступного року у бензині має обовʼязково бути рідке біопаливо на рівні не менше 5%.

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У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Також зазначається, що Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства взяла на себе зобов'язання ухвалити нове законодавство у цій сфері.

Законопроєткт передачає запровадження обліку та контролю вмісту біокомпонентів у бензинах, а також - встановлення відповідальності за недотримання квот виробниками, імпортерами та реалізаторами.

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При цьому технічні характеристики палива з біокомпонентами обов’язково повинні відповідати вимогам технічних регламентів, гармонізованих європейських стандартів та інших нормативно-правових актів.

Згідно з документом, продаж бензину без біопалива буде каратися штрафом у розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів (зараз - 3028 грн) для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії (станом на 2024 рік це понад 21 тис грн).

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Нагадаємо:

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Економічна правда