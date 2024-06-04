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Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці тим, хто має "бронь"

Вівторок, 4 червня 2024, 14:15 - Артур Крижний
 

Кабмін продовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Бронювання автоматично подовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його термін на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

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Нагадаємо:

Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП. 

Урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні. 

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Економічна правда.

Мінекономіки війна Україна уряд
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