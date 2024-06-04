Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці тим, хто має "бронь"
Кабмін продовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Бронювання автоматично подовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його термін на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.
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Нагадаємо:
Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.
Урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.
Економічна правда.