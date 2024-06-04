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У середу світло будуть вимикати всю добу по всій країні згідно графіків

Вівторок, 4 червня 2024, 18:17 - Олексій Павлиш

У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів, підкреслили в "Укренерго".

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Нагадаємо:

Через перевищення лімітів енергетики застосували аварійні відключення у 7 областях та місті Київ.

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Економічна правда

Укренерго електроенергія
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