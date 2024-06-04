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Парламент в першому читанні проголосував за підвищення акцизів на пальне

Вівторок, 4 червня 2024, 16:12 - Віктор Волокіта
 
GETTY IMAGES

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає LIGA.net.

За інформацією парламентаря, депутати підтримали не урядовий законопроєкт, а альтернативний №11256-2 з меншими акцизами на скраплений автомобільний газ (LPG).

За ухвалення законопроєкту проголосували 227 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

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Відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на п'ять років й становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня залежно від типу пального.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

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Нагадаємо: 

Київрада звернулась до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне. 

Економічна правда

пальне акциз Верховна рада
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