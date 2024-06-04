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Поляки заблокували рух вантажівок через "Раву-Руську"

Вівторок, 4 червня 2024, 12:37 - Українська правда

Поляки заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр "Гребенне". Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України.

У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України".

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Деталі: За даними ДПСУ, на вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 год, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.

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