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Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на цигарки

Вівторок, 4 червня 2024, 15:05 - Артур Крижний
 
Getty Images

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За основу - 249 голосів", - повідомив він.

Нардеп пояснив, що за законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році він зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

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"В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації", - додав Железняк.

Реалізація законопроєкт матиме наслідком збільшення доходів бюджету коштом додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Нагадаємо:

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на цигарки.

Економічна правда.

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