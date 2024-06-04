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Енергетики застосували аварійні відключення світла у 7 областях та Києві

Вівторок, 4 червня 2024, 16:01 - Артур Крижний
 
Getty Images

Через перевищення лімітів енергетики застосували аварійні відключення у 7 областях та місті Київ.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У зв'язку з підвищенням лімітів споживання "Укренерго" вимушено застосувати з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м.Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, можливі перерви в енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури.

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Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після повернення споживання областей у визначені ліміти. Після цього будуть діяти графіки погодинних відключень.

Нагадаємо:

Через важку ситуацію в енергосистемі екстрені відключення світла застосовують в Київській та Донецькій областях.

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Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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